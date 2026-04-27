ロサンゼルス・ドジャースの韓国人野手キム・ヘソンが日本人投手を前に沈黙した。韓国メディア『OSEN』が「日本人左腕の前にうなだれたキム・ヘソン、三振・三振・ゴロ→4試合連続マルチヒット失敗」と題して報じている。【写真】大谷も見た！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式キム・ヘソンは4月27日（日本時間）、本拠地ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアムで行われたシカゴ・カブス戦に「9番・遊撃手」で先発出