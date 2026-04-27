現地４月26日に行なわれたスペイン２部リーグ第37節のウエスカ対サラゴサで、サラゴサのGKエステバン・アンドラーダが退場後に相手選手を殴打するという衝撃的な事件が発生した。スペイン大手紙『AS』によると、問題の場面は試合終盤の90＋９分に起きた。熱くなったサラゴサのGKアンドラーダは、口論の末にウエスカのキャプテンであるホルヘ・プリードを突き飛ばしてしまい、主審はアンドラーダに２枚目のイエローカードを提示