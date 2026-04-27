サッカー界に悲しいニュースが飛び込んできた。北中米ワールドカップで日本代表と対戦するオランダ代表のMFシャビ・シモンズ（トッテナム）が、４月25日のウォルバーハンプトン戦で右膝前十字靭帯断裂の重傷を負い、今シーズンの残り試合とワールドカップを欠場することになった。一報を伝えた英紙『The Guardian』によれば、全治は８か月の見込みという。23歳のアタッカーは、自身の公式SNSにこう投稿した。「人生は残酷