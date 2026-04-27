【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! group・小島健が、Huluオリジナル『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』に出演することが発表された。 ■「小島健の新境地だと思っています」（Aぇ! group小島健） 2014年公開の映画『渇き。』の原作となった『果てしなき渇き』や、2022年に映画化された『ヘルドッグス』シリーズなど、話題作を続々と世に送り出してきた人気作家・深町秋生。なかでも、代表作のひと