キムラユニティー [東証Ｓ] が4月27日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比12.7％増の57.6億円になり、27年3月期も前期比2.3％増の59億円に伸びを見込み、9期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。9期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比4円増の38円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比48.3％増の11.4億円に拡大し