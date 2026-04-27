杉本商事 [東証Ｐ] が4月27日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比12.3％減の25.5億円になったが、27年3月期は前期比0.6％増の25.6億円とほぼ横ばい見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比21.3％増の5.9億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の2.7％→3.6％に改善した。 株探ニュース