27日11時現在の日経平均株価は前週末比833.65円（1.40％）高の6万549.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は888、値下がりは621、変わらずは59と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはファナック で、日経平均を162.75円押し上げている。次いでアドテスト が144.82円、東エレク が142.80円、ファストリ が127.12円、ＳＢＧ が78.84円と続く。 マイナス寄与度は1