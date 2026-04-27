北海道平取町で2026年4月27日、トラックと軽自動車が正面衝突する事故がありました。この事故で、軽自動車を運転していた70代の男性が意識不明の重体です。事故があったのは平取町小平付近の国道です。午前8時ごろ、「トラックと軽自動車の事故です」と付近を通行していた人から110番通報がありました。警察によりますと、国道を南に走行していたトラックと対向車線を走っていた軽自動車が正面衝突したということです。この事故で