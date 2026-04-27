2026年4月26日、香港メディア・香港01は、仏ファッションブランド「ルメール（Lemaire）」が広告写真の「辮髪（べんぱつ）とハサミ」の演出をめぐり中国侮辱と批判を浴び、謝罪声明を発表したと報じた。記事は、問題となったのがフレグランスオブジェのシリーズ「Objets Senteur」の広告写真で、手編みの麻細工が長い辮髪に酷似した形で配置され、その傍らにハサミが置かれていたと紹介。別の写真では辮髪のような編み物が長袖シャ