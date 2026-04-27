◇プロ野球セ・リーグ巨人4-1DeNA（4月26日、横浜スタジアム）積極的な走塁でチャンスを広げるなど、2連勝した巨人の阿部慎之助監督。平山功太選手や小濱佑斗選手、そして浦田俊輔選手など、若手選手の活躍に「（起用に）応えてくれているので、使い続けています。これを継続できるように頑張ってほしいなと思います」と語りました。キャベッジ選手の2日連続の盗塁や、犠牲フライでの全ランナー進塁。失敗もありましたが、積極的