日本テレビの『追跡取材 news LOG』で26年の競技生活を終えたスピードスケートの郄木美帆さんと姉の菜那さんが対談。美帆さんの引退会見翌日、2人がカメラの前で話すのは初めてのこと。菜那さんは、今年2月のミラノ・コルティナ五輪では現地で中継の解説を担当。妹の美帆さんの最後のオリンピックを現地で見守りました。美帆さんは500m、1000m、団体パシュートで3個の銅メダルを獲得。オリンピックのメダルは通算10個とオリ