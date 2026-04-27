ポリエステル製のブランケットで覆われたコール・トマス・アレン容疑者。銃器や負傷状況について調べられる間、衣服は脱いでいた/Obtained by CNN（CNN）米ホワイトハウス記者協会の夕食会会場で25日に起きた銃撃事件から一夜明け、捜査当局は容疑者が事件前に家族に送ったメッセージを手がかりに、動機の解明を進めている。事件を起こしたとされるカリフォルニア州トーランス在住のコール・トマス・アレン容疑者（31）は、パート