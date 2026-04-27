米ツアー参戦中の女子ゴルファー・馬場咲希が２５日までに自身のインスタグラムを更新。４月２５日に２１歳の誕生日を迎えたことを報告した。黒く長い髪を下ろして前髪をキレイにセットし、ケーキを持ったオフショットとともにメッセージを投稿。「ずっとそばで支えてくれて、いつも味方でいてくれた両親には心から感謝しています。簡単な道ではないけれど、変わらず信じていてくれてありがとう」とつづり、「支えてくださる皆