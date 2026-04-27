Image: Aotsuki_Design こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。デスクの上が物足りないときや、アウトドアで自分だけの陣地を構築したいとき、単なる折りたたみテーブルでは満足できない人に刺さりそうなのが、machi-yaでプロジェクトを実施中の「機銃犬」です。その名の通り、まるでメカニカルな犬のような造形美と、ユーザーの想像力を試すような