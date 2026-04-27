Image: Sanwa Supply スマホ、イヤホン、タブレットと、ガジェットを1日使用する人、持ち歩く人にとって重宝するモバイルバッテリー。しかし、利用者が増えるにつれ、モバイルバッテリー発火や爆発のニュースも増えています。リスク回避のため、飛行機では預け入れ荷物にモバイルバッテリーを入れるのはダメ。今月24日からは、飛行機へのモバイルバッテリー持ち込みルールも厳しくなっていま