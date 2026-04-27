【スシロー×「崩壊：スターレイル」コラボキャンペーン】 期間：4月27日～5月31日 ※5月12日・13日は一斉休業 あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」において、HoYoverseのスペースファンタジーRPG「崩壊：スターレイル」とのコラボキャンペーンを本日4月27日から実施する。 スシローと