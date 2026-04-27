カブスの今永昇太投手（３２）２６日（日本時間２７日）に敵地ロサンゼルスでのドジャース戦に先発し、６回途中を６安打５失点、６三振３四球で２敗目（２勝）を喫した。打者２５人に１００球で、防御率３・１５。チームは０―６で敗れ、２連敗。対大谷はこれまで１０打数１安打と抑えていたが、この日は２安打１四球。初回に四球を与え、二盗を許すとそこから３失点、２回に右前打、５回は右翼線二塁打された。６回に先頭パヘ