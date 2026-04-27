SNSで「これからも朔と共に全力で戦ってまいります」女子ゴルフの渋野日向子（サントリー）が26日、自身のインスタグラムを更新。愛犬の死を報告した。「寂しいけど、寂しすぎるけど、これからも朔（さく）と共に全力で戦ってまいります」と伝えた。渋野は「いつもどんな時もご声援本当にありがとうございます。今日は少し私の家族のお話を」と始め、「私の大切な家族、大好きな朔が少し前に旅立ちましたあまりにも突然すぎ