重ね着ってバランスが難しい……そんな悩みを抱える40・50代にこそおすすめしたいアイテムが、さっと羽織るだけでサマ見えが期待できるベスト。今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた、コーデを格上げしてくれる優秀ベストをご紹介します。毎日の着こなしに取り入れて、手軽に垢抜けを狙ってみて。 細ベルトで引き締める美シルエットベスト 【ZARA】「ベルト付きラップベスト」\7,990（税込） ショルダーにあ