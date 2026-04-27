猫の興奮スイッチが入ったときのサイン 1.瞳孔が開き、鼻や耳の血色が濃くなる 猫の瞳孔は光の強さで変化しますが、興奮の度合いでも変わります。興奮すると瞳孔が開くのです。そのため、スイッチが入ると猫の瞳孔は全開し、大きくてまん丸とした黒目が強調されて見えます。 また興奮で心拍数が上がるため、血流が増えます。その結果、毛が薄い鼻先や耳の内側の血色が濃くなります。鼻先や耳が黒や茶色だとわかり