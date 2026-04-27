子ども同士のやり取りは、時に大人が思っている以上に繊細なものです。今回ご紹介するのは、姪っ子たちとの何気ない“シール交換”を通して、子どもの本当の気持ちに気づかされたエピソードです。「同じものがあるから大丈夫」と思っていた大人の考えが、実は子どもの気持ちとは少し違っていた。そんな出来事でした。 「ばあばとも交換したい」何気ない一言 姪っ子たちは、シール交換が大好きです。4歳差