セルタでプレーするDFスタルフェルトは負傷離脱が続いているスペイン1部セルタに所属するスウェーデン代表DFカール・スタルフェルトが、深刻な腰の負傷に苦しんでいる。地元紙「ElDesmarque」が報じている。背中の痛みが改善せず、リハビリも進展していないという。現状では「今季残り試合を欠場する可能性がある」と伝えている。チームにとって守備の要を欠くことは大きな痛手となるが、長期離脱の懸念が強まっている状況だ。