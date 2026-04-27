昔話の研究に取り組んだ口承文芸学者で筑波大名誉教授の小澤俊夫さんが4月18日、老衰のため川崎市内の施設で死去した。96歳だった。【インビュー】小澤俊夫氏が警鐘 「共謀罪で言論の息の根が止められる」中国・長春生まれ。グリム童話や日本の昔話を研究し、ヨーロッパの口承文芸理論を日本に紹介。1992年から全国各地で「昔ばなし大学」を開講。98年には川崎市に「小澤昔ばなし研究所」を設立した。指揮者の故・小澤征爾さん