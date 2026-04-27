記事ポイント厚生産業株式会社が農林水産省主催「第10回食育活動表彰」で審査委員特別賞を受賞1959年の創業以来、66年続けてきた手作り漬物文化の継承・普及活動が評価全国の漬物講習会、子ども向け食育授業、100種類以上の漬物の素を展開厚生産業が、農林水産省主催「第10回食育活動表彰」企業の部で審査委員特別賞を受賞。66年にわたり続けてきた、手作り漬物文化を伝える活動への評価です。野菜に塩やぬかの香りがなじんでいく