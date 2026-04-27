記事ポイント東和薬品が全国の高校生を対象にしたビジネスアイデアコンテストを開催応募期間は2026年7月1日(水)13:00から8月19日(水)17:00までファイナル審査会は2026年11月1日(日)に東京駅直結の丸ビルホールで実施東和薬品が、全国の高校生を対象にした「第7回 未来と健康のための高校生ビジネスアイデアコンテスト」を開催。地域社会の課題を見つけ、人々が笑顔で生活を続けられる未来へつなげるビジネスアイデアを募集します。