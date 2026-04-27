◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）タガノデュード（牡５歳、栗東・宮徹厩舎、父ヤマカツエース）がここに参戦してきた。今までの最長は２５年御堂筋Ｓ（３着）、烏丸Ｓ（４着）の２４００メートル。当然、距離への対応の可否が大きなポイントとなるが、こなせれば面白い存在とみている。３勝クラスでは３着が４度。ワンパンチ足りない競馬が続いていたが、今年初戦の寿Ｓを快勝してオ