俳優・竹内涼真が、３３歳の誕生日を報告。愛犬とのショットや３きょうだいショットを公開した。竹内は３３歳の誕生日を迎えた２６日、自身のインスタグラムを更新。「ネーロと俺お誕生日おめでとう良い歳にしようぜ＃３３歳＃６歳」と記し、愛犬・ネロとのショットや、妹でタレントのたけうちほのか、弟で歌手の竹内唯人と並んで犬と散歩するきょうだい３ショットなどをアップした。この投稿には、「幸せそうな写真