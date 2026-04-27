ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティにて「初夏グルメフェア 〜HOT&COOL〜」を開催。出来たての “HOTグルメ” と爽やかな “COOLメニュー” が、レストラン「イーポック」に勢ぞろいします☆ ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」初夏グルメフェア 〜HOT&COOL〜 料金(ソフトドリンク含む)：大人（中学生以上）6,000円(税込)／小学生2,500円(