スマート支援システムのアプリ画面。（上海＝新華社配信）【新華社上海4月27日】中国の上海海事大学の研究チームがこのほど、クルーズ船向けスマート支援システムを発表した。乗客が船内で迷子になりやすい、緊急時の対応が遅れがちであるといった課題に対応する。システムはリストバンド型のスマート端末、乗客専用アプリ、乗務員用の管理用大型ディスプレーで構成され、位置情報把握やワンタッチ救助要請、入退室管理、決済