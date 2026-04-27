Ryosuke Yamada（山田涼介）の2ndアルバム『Are You Red.Y?』（読み：アー ユー レディ?）リード曲「MAGIC MUSIC」が、きょう27日より先行配信スタートした。【画像】Ryosuke Yamada 2ndアルバム『Are You Red.Y?』同曲は、これまでRyosuke Yamadaとしてリリースされたリード曲とはまた違った魅力を放つ、キラキラとした王道POPソング。心弾むメロディーと、多幸感に包まれた歌詞が耳に残る一曲となっている。27日午後9時に