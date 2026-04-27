てんちむの元彼と一時噂された実業家のりゅうせいが手際よく作り上げた絶品チキンに、女性陣が「感動まである」と大絶賛。その振る舞いに注目が集まった。【映像】てんちむの元彼と噂の経営者の作った豪華な手料理4月23日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の