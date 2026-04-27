27日午前5時23分ごろに北海道でおきた震度5強の地震について、気象庁は午前7時30分から記者会見を行った。【映像】気象庁の会見の様子20日に青森で最大地震5強を観測した地震で、マグニチュード8クラスの地震が起こる確率が上がったとして「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が出ていたが、今回の地震のマグニチュードは6.2だった。気象庁はマグニチュード6とマグニチュード8はエネルギーが1000倍違うため、エネルギーが相当