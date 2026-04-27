中東情勢の悪化による物価高騰で、3月の消費者物価指数で卵が7.9％、鶏肉が7.1％上昇した。鶏料理店は値上げを我慢して試行錯誤を続ける一方、ウナギは2025年の豊漁を受け、秋頃から卸売価格が2割以上下落、専門店が約1割の値下げに踏み切るなど明暗が分かれている。卵の価格が過去最高値水準で高止まり東京・渋谷の鶏料理店「はし田屋 渋谷店」の看板メニュー「名物 親子丼」1350円。鶏肉にとろっとろの卵が絡まるぜいたくな食感