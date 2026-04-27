27日発売の『週刊ヤングマガジン』22/23合併号にて、ミス慶應理工グランプリの青野さくら（25）が巻中グラビアに登場している。【写真】初々しい初グラビアを披露した青野さくら青野は、2000年8月10日生まれ、福岡県出身。「ミス慶應理工2021」のグランプリを受賞し、現在は俳優として活躍。今回が待望の初グラビア披露となり、「美しい才女の初グラビア」と銘打たれた撮影では、フレッシュな魅力と、目を引く端正なボディライ