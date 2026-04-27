【ワシントン＝阿部真司】米ホワイトハウス記者会主催の夕食会会場のホテルで２５日に発生した銃撃事件を巡り、米メディアは２６日、拘束された容疑者の男（３１）の犯行声明を一斉に報じた。トランプ政権への強い不満を示し、政権幹部を「最高位から順に」標的にすると記していた。トランプ大統領も標的だったとみられ、捜査当局は詳しい動機解明を進める。男はカリフォルニア州トーランス在住の教師兼ビデオゲーム開発者のコ