日本最速を競うスーパーフォーミュラ中継の番組内で、“ミスターGT”の異名をとる大物レーサーが愛車として所有する希少名車と、並々ならぬこだわりがファンの間で大きな反響を呼んでいる。【映像】市場価値1000万円超の希少名車＆最新愛車（実際の様子）第3戦オートポリスは、あいにくの悪天候により決勝レースが中止となったが、現地からの中継後に「ピット裏トーク」が展開された。そこで現在4台の愛車を所有しているという