前日楽天との2連戦を連勝し、3カード連続勝ち越しを決めた西武。今季ここまで日曜日は4勝1分けと負けなし。その要因には先発の平良海馬投手が挙げられます。日曜の5試合すべてに登板し、すべて6イニング以上投げ自責点3以内のクオリティ スタート（QS）を達成。今季初先発のロッテ戦でプロ初完封を記録すると、2度目の登板では12奪三振。そしてきのうの26日楽天戦でも好投。0−0で迎えた7回1アウト2、3塁のピンチもギアチェンジ。