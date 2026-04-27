寿がきや食品は世界の味をラーメンで楽しめる「世界の味麺めぐり」シリーズを新たに立ち上げた。4月20日から第1弾として「世界の味麺めぐり 麻辣湯麺」（希望小売価格税抜336円）を発売。第2弾、第3弾商品も順次投入していく。新商品「世界の味麺めぐり 麻辣湯麺」は、近年ブームの薬膳スープ「麻辣湯」をカップ麺にアレンジしたもの。牛骨ベースのコクのある白湯スープに、豚、豆乳、ねりごまを合わせた、まろやかな味わいが