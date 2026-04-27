26日朝、にかほ市象潟町西中野沢で休耕田など約8,000平方メートルを焼く原野火災がありました。けがをした人はいませんでした。由利本荘警察署の調べによりますと26日午前8時50分ごろ、にかほ市象潟町西中野沢字アラ田の休耕田から出火しました。現場付近で農作業をしていた男性が現場方向から煙が上がっているのを発見し、消防に通報しました。火は約2時間後に消し止められましたが、休耕田やあぜ道の雑草など約8,000平方メ