カップ入りの「中華房 麻辣燙（マーラータン）」が大ヒットしている。近年の麻辣ブームも追い風に若年女性らの支持を集め、発売から19か月間（24年9月〜26年3月）で約1400万個を出荷。キャッチコピーは「絶対虜!?ガチ中華」。本場の味わいにこだわった刺激的なしびれる辛さでリピーターが続出している。開発・販売は健康食品やサプリメントを手がける医食同源ドットコム。「中華房 麻辣燙」の開発は、ブーム以前