スペイン2部（セグンダ・ディビシオン）で事件が起きた。残留を争うウエスカとサラゴサの一戦で、ウエスカが1点リードで迎えた後半アディショナルタイムに、サラゴサGKエステバン・アンドラーダがウエスカの主将であるDFホルヘ・プリドを突き飛ばし、2枚目のイエローカードを受けて退場となった。問題はその後だ。アンドラーダは激怒し、プリドに向かって突進。右フックでプリドの顔面を殴打した。ベンチからも選手たちがピッチに