JR西日本によりますと、きょう（27日）午前7時22分ごろ、津山市大谷の津山駅に隣接した車両を留置する場所にある燃料給油装置に不具合が発生しました。このため給油できない車両があるため、以下の列車で運転を取りやめるということです。 運転取り止めとなるのは姫新線の○上り津山駅午後0時15分発作用駅午後1時12分着○下り作用駅午後1時22分発津山駅午後2時21分着の2本です。 なお、作用駅～津山駅間でバスによ