トッテナム所属のオランダ代表MFシャビ・シモンズは、プレミアリーグ第34節ウルブズ戦で負傷したが、前十字靭帯断裂であることが明らかとなった。これにより約8カ月の離脱となることを『The Guardian』やジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。シモンズはボールを追いかけていた際に膝を捻じってしまい、ストレッチャーで運び出されていた。スパーズはこの試合に勝利したものの未だ降格圏におり、シーズンの残