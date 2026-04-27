２７日の午前５時２４分ごろ、北海道十勝南部で最大震度5強を観測する地震がありました。津波の心配はないということです。 【写真を見る】地震の時は”この行動”が命を守る日頃からの備えと安全確保の具体例北海道で最大震度5強の地震発生 突然襲ってくる地震。 気象庁は地震から身を守るためには迅速な避難（安全確保）や日ごろからの備えを行うことなどが重要だとしていて、身を守る行動の具体例を紹介しています。 日