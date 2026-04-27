山形県天童市の住宅街で、クマの目撃が相次いでいて、市が注意を呼びかけています。 天童市によりますと、きのう午前７時５０分ごろ、天童市蔵増の蔵増北公民館付近で「クマを目撃した」などと付近住民から通報が相次ぎました。 また、午後６時半ごろにも付近で目撃情報があったということです。クマのその後の行方は分かっていません。 市ではけさ、防災無線で注意を呼びかけるなどしています。