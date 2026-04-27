Microsoftは、ユーザーがWindowsの更新タイミングをより自由に制御できるよう、更新体験に関する大幅な改善を公開しました。今回の変更で、Windows Updateを最大35日間一時停止でき、さらに停止期間の終了日を回数の制限なく何度でも延長可能になりました。Your Windows update experience just got updated | Windows Insider Bloghttps://blogs.windows.com/windows-insider/2026/04/24/your-windows-update-experience-just-got