西武は腰痛で離脱している外崎修汰内野手（３３）が、２３日に兵庫県内の病院でコンディション改善を目的として「右Ｌ２／３経椎間孔的全内視鏡椎間板嚢腫（のうしゅ）切除術」を受けたと発表した。実戦復帰までは２か月を要する見込み。外崎はプロ１２年目の今季、３月２７日の開幕戦には「５番・ＤＨ」で先発出場。４月５日・楽天戦（ベルーナＤ）では通算１０００安打を達成。９試合に出場し３０打数６安打１本塁打、打率２