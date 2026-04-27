卓球の世界選手権団体戦（２８日〜５月１０日）日本代表が２７日、開催地の英国・ロンドンに向けて出発した。男子シングルスの世界ランク３位のエース・張本智和（トヨタ自動車）が出国前の羽田空港で取材に応じ「団体戦で金メダルを狙えるチームなので、ワクワクしています」と胸を高鳴らせた。日本男子は１９６９年大会以来、５７年ぶりの世界一を目指す。張本が自信を口にする理由の１つに、１９歳の松島輝空（そら）の成長