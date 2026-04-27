お笑い芸人のカンニング竹山が27日、自身のXを更新。2016年4月に44歳の若さで亡くなった、前田健さんへの思いを記した。【写真】豪華メンバーがズラリ！はなわ“まえけんさん”の思い出ショット公開竹山は「昨日はまえけんの命日であった。私は昼酒のロケをしていた。だから一生懸命酒を呷った。親友よまた飲もう。まえけんはコーラで」とつづった。「まえけんさん」の愛称で親しまれていた前田さんは、松浦亜弥の物まねで広