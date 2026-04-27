俳優の戸田恵梨香が２６日、フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。初めて役柄がなかなか抜けなかったという作品を明かした。この日は、三浦透子とともにホロスコープ占いの彌彌告氏の鑑定を受けた。彌彌告氏は、戸田について「難しい役の方が燃える」「役柄に愛着が湧く（タイプ）」などと鑑定。これに戸田は「役に魅了されることが多くって」と納得し「私、数子をもう１回やりたいの！」とＮｅｔｆｌｉｘ